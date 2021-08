CorSera – Inter, ecco perché Lukaku vuole restare. Doppio acquisto se parte

Il focus proposto dal Corriere della Sera a proposito della situazione che sta esplodendo in queste ore

Spiega il Corriere della Sera: "Il belga in Inghilterra ha già vissuto e non si è trovato molto bene, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello calcistico. Il centravanti è felice di vivere in Italia, si sente un idolo, ha dimostrato di fare la differenza in serie A, è un simbolo. In assoluto adora Milano, ha molti interessi extra calcio, è l’uomo dello scudetto, gli hanno dedicato un murales fuori da San Siro, nel giorno in cui i nerazzurri hanno conquistato il titolo si è concesso un giro per la città con un’auto decapottabile, lui stesso, in una lunga battaglia via social con Ibrahimovic si è definito «Re di Milano». Al momento Lukaku è il miglior alleato dell’Inter, perché è proprio lui ad aver messo il veto alla trattativa".