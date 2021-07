Da Dimarco a Gravillon, da Agoume a Lazaro: l’Inter ‘posta’ la nuova rosa. E c’è anche…

Sarà un'Inter largamente incompleta, con tanti nazionali ancora in vacanza ma soprattutto con tantissimi giocatori di rientro e non così sicuri di andare oltre i primi giorni di ritiro con Simone Inzaghi. Da Dimarco, che finalmente spera in una chance, a Joao Mario (che sarà esentato) fino a Valentino Lazaro, altro giocatore in bilico. E c'è anche Radja Nainggolan, sempre in procinto di tornare definitivamente al Cagliari ma che potrebbe fare l'ennesimo ritiro all'Inter con le valigie.