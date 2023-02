Sky – Inter, grosse novità a Bologna: la probabile formazione senza Skriniar e Dimarco

Grosse novità di formazione in vista in casa Inter per la trasferta di Bologna. Simone Inzaghi ha provato oggi un undici inedito, con tanti cambi rispetto al Porto in Champions League. Ecco le ultimissime in arrivo da Sky Sport dopo l'allenamento odierno.

Non ci sarà Skriniar in difesa: pronto Darmian sul centro-destra, con Bastoni sul centro-sinistra. Resta in vantaggio Acerbi su de Vrij per giocare in mezzo al reparto arretrato. A centrocampo verso una maglia dal 1' Brozovic in cabina di regia, con Barella e Calhanoglu mezzali; turno di riposo per Mkhitaryan. Grosse novità soprattutto sulle fasce per Sky: provati Dumfries e Gosens oggi, è out Dimarco. In attacco pronto il ritorno della Lu-La, con Dzeko verso la panchina.