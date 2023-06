"Il piano comunque è chiaro: affiancare a un portiere giovane e promettente come il quasi 22enne Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, in scadenza nel giugno 2024, uno esperto come il trentaseienne Keylor Navas, anche lui sotto contratto per altri 12 mesi con il Psg. L'idea dell'Inter è quella di puntare su Navas, che a dicembre di anni ne compirà 37, se il Psg lo farà partire gratis. Un po' come dovrebbe succedere con il Chelsea per Azpilicueta".