Meno uno all'inizio del campionato. A dare il via alla Serie A 2024-25 saranno i campioni d'Italia che scenderanno in campo sabato a Marassi, contro i rossoblù di Gilardino. Per il Genoa, la grande novità è Vitinha al centro dell'attacco, mentre davanti l'Inter riparte dalla certezza Thu-La. Mentre in difesa Simone Inzaghi è intenzionato a confermare Yann Bisseck.