Inter, super Barella: qualità, fantasia, coraggio, Nicolò unico in tutto ciò che fa

Quando il centrocampista nerazzurro si accende sforna prestazioni super

Gianni Pampinella Redattore

Come tutta l'Inter anche Nicolò Barella in questa stagione si è acceso a intermittenza. Ma quando lo ha fatto, il giocatore nerazzurro ha sfoderato prestazioni da centrocampista top. È successo al Da Luz, dove ha segnato, e lo ha fatto anche a San Siro, sempre col Benfica dove ha aperto le marcature con uno splendido sinistro a giro. Prestazione fotocopia per il sardo che ha confermato ancora una volta quanto sia importante per questa Inter.

"La banalità non fa parte del suo repertorio. Perché con quel fisico lì, non dovrebbe essere un animale da combattimento in mezzo al campo. E poi, per il ruolo che ha e le caratteristiche uniche che il mondo del calcio gli riconosce, beh, quei colpi da numero 10 non dovrebbero appartenergli. E invece Nicolò Barella è unico in tutto ciò che fa, fantastico in ogni zona del campo, in ogni intuizione con o senza palla. E ieri ha fatto vedere all’Europa che non è solo uomo di cuore e grinta. Nicolò ha qualità, ha fantasia, ha coraggio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"C’era solo una grande macchia sul curriculum in Champions di Barella, quel rosso sciocco rimediato in casa del Real nell’ultima giornata dello scorso torneo, che gli costò due turni di squalifica e quindi gli ottavi col Liverpool. A pensarci oggi, chissà cosa sarebbe successo con Nicolò in campo. Di sicuro, Bare si è ripreso con gli interessi il tempo perso lo scorso anno e adesso vede Istanbul all’orizzonte. Prima, però, c’è un doppio derby da giocare e da vincere. L’Inter con Nicolò va sul sicuro: nessuno come lui sa caricarsi maggiormente in serata così. Mediano, fantasista, centravanti: Barella è pronto a triplicarsi ancora per alzare la Champions".

(Gazzetta dello Sport)