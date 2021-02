Inter, la svolta nell’earn-out? Cos’è la nuova clausola che studia Suning

La trattativa per la cessione vede coinvolto sempre il fondo inglese Bc Partners, la cui valutazione del club si aggira intorno ai 750 mln

Mentre l'Inter vola in campo, con il primato in classifica raggiunto dopo il successo sulla Lazio, tiene banco in casa nerazzurra sempre la questione societaria, con in ballo l'eventuale cessione da parte di Suning o il rifinanziamento del debito, che consentirebbe al colosso cinese di tenere la maggioranza del club.