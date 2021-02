Svezia, Stati Uniti, Emirati: quanto c’è di vero sull’interesse per l’Inter? Le risposte

L'Inter è al mese decisivo per quanto riguarda la questione societaria. A fine marzo ci sono scadenze importanti

L'Inter è al mese decisivo per quanto riguarda la questione societaria. A fine marzo ci sono scadenze importanti e pressanti, per quella data Suning dovrà decidere se vendere la maggioranza o cercare un rifinanziamento dell'attuale debito.

"Ormai sono chiare due cose: 1) al momento, l'unica offerta sul tavolo del colosso di Nanchino è quella del fondo inglese; 2) gli interessi in arrivo dalla penisola araba, dalla Svezia e dagli Stati Uniti sono ancora in stato embrionale. Tradotto: se una trattativa dovesse chiudersi in tempi brevi, diciamo entro la fine di marzo (quando ci saranno scadenze importanti e "pesanti" per il club nerazzurro), quella a meno di clamorose sorprese sarebbe quella con BC Partners", scrive il quotidiano romano