Inter-Udinese, probabile formazione: diversi ballottaggi e una conferma

"Stefan De Vrij potrebbe essere confermato in difesa. Sia per la buona prestazione del Luigi Ferraris che per dare respiro a uno tra Milan Skriniar e Francesco Acerbi. Stesso discorso per Marcelo Brozovic in un centrocampo esausto per le decine di partite già in archivio nel 2023. Così come Denzel Dumfries è in ballottaggio con Matteo Darmian. Davanti è prevista la conferma per Romelu Lukaku, mentre Edin Dzeko dovrebbe essere il prescelto per la partita di Champions League".