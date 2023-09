Inter, occasione per Klaassen e Sanchez a Salerno. Torna Pavard dal 1′, ballottaggio a sinistra

"Le scelte di oggi di Simone Inzaghi saranno tarate sui 180’, con l’obiettivo di far rifiatare alcuni pilastri e presentare la formazione tipo contro i lusitani in una sfida già decisiva per le sorti del girone. Ed è per questo che il tecnico contro i campani probabilmente farà riposare i più stanchi, a partire da Bastoni e Mkhitaryan. Tra i giocatori di movimento l’altro pilastro a non essere mai partito dalla panchina è Lautaro, apparso in affanno nell’infrasettimanale contro il Sassuolo. Rispetto alle volontà iniziali dell’allenatore, gli infortuni degli ultimi giorni tolgono la possibilità di dare fondo alle rotazioni nell’undici di partenza, ma all’Arechi si candidano per recitare un ruolo da protagonisti sia Klaassen sia Sanchez, che in caso di titolarità sarebbero all’esordio dal primo minuto in questa stagione", scrive il Corriere dello Sport.