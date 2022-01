Inter, spazzate via le voci su Suning: Zhang, doppia mossa per il futuro

Steven Zhang, più volte strattonato in questi mesi complicati, ha rimesso piede a Milano giusto in tempo per godersi una notte memorabile

Marco Astori

Una notte da sogno. Solo così si può descrivere Inter-Juventus di ieri sera, con la zampata al 121' di Alexis Sanchez che ha regalato ai nerazzurri la Supercoppa Italiana, secondo trofeo consecutivo dopo lo scudetto. Ma la gioia, scrive La Gazzetta dello Sport, oltre che in campo, era anche sugli spalti. Precisamente in tribuna d'onore: "Il più soddisfatto, forse, non era in panchina ma in tribuna: il presidente Steven Zhang, più volte strattonato in questi mesi complicati, ha rimesso piede a Milano giusto in tempo per godersi una notte memorabile. Suning non è solo la prima proprietà straniera a vincere un campionato, ma è pure la prima a fare il bis.

Il presidente alla fine era insieme ai suoi ragazzi per festeggiare, mentre con il cellulare in mano faceva dei video. Così, in un colpo solo, è volato via il chiacchiericcio attorno alla proprietà: i sacrifici estivi hanno rimesso sui binari i nerazzurri, ma questo club ha radici per continuare a dominare in patria e magari togliersi qualche piccola soddisfazione pure in Europa. Del resto, Steven è qui per spostare fino al 2025 il contratto dei dirigenti che hanno reso possibile la vittoria: il rinnovo dell’a.d. Beppe Marotta, del d.s. Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin è ormai cosa fatta. In più, il rinnovo di Brozo, anch’esso in forno, è l’ulteriore puntello del presidente", si legge.