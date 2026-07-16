Il club nerazzurro ha diramato l'elenco dei convocati di Chivu per il ritiro di Donaueschingen, città del Baden-Wurttemberg, fino al prossimo 25 luglio
VIDEO FCIN1908 / Inter, ecco dove si svolgerà il ritiro dei nerazzurri a Donaueschingen
L’Inter è partita alla volta di Donaueschingen, città del Baden-Württemberg, in Germania, dove si appresta a svolgere la prima parte del ritiro pre-campionato in vista della nuova stagione.
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I Campioni d'Italia rimarranno in ritiro fino al prossimo 25 luglio, con sette giorni di lavoro intenso agli ordini di Cristian Chviu per preparare nel migliore dei modi l’annata alle porte.
Il ritiro tedesco si concluderà con la prima partita amichevole dell'estate nerazzurra: l'Inter affronterà il Karlsruher SC al BBBank Wildpark domenica 26 luglio alle ore 16:30.
Come appreso da FCINTER1908.IT direttamente nel ritiro in Germania, il club nerazzurro ha diramato la lista dei convocati di Cristian Chivu. Di seguito l’elenco completo:
PORTIERI: Martinez, Provedel, Di Gennaro, Farronato
DIFENSORI: Bastoni, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Dimarco, Maye, Bovio, Marello
CENTROCAMPISTI: Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Diouf, Frattesi, Asllani, Akinsanmiro, Luis Henrique, Stankovic, Massolin, Topalovic, Kamate
ATTACCANTI: P. Esposito, Lavelli, Mosconi, Iddrissou
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