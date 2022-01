Inter, Zhang dà extra-budget? Tutti i nomi sul tavolo: “Da Inzaghi questo messaggio”

Soprattutto se uscirà qualcuno tra Kolarov, Sensi e Vecino Zhang però potrebbe autorizzare la mossa extra-budget sul mercato

Marco Astori

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è tornato finalmente in Italia e avrà diverse questioni da dover regolare. La più imminente è quella legata al mercato, con Simone Inzaghi che si merita un rinforzo dopo l'egregio lavoro svolto nei suoi primi sei mesi in nerazzurro. E chissà, come spiega La Gazzetta dello Sport, che il numero uno del club non lo accontenti: "Inzaghi ha già lanciato un messaggio a Steven alla vigilia del Bologna ("Aspetto Zhang per il mercato"), lasciando intendere che nell'immediato servirebbe un vice Perisic.

Ieri l'ex interista Benitez, ora tecnico dell’Everton, ha di fatto ufficializzato l’addio degli inglesi a Digne, ma ha anche aggiunto che servono soldi per prenderlo. Kurzawa, ai margini nel Psg, ha un ingaggio molto alto e anche per Bensebaini (Borussia Monchengladbach) servirebbe un investimento. Soprattutto se uscirà qualcuno tra Kolarov, Sensi e Vecino (che però sembra orientato ad andare in scadenza a giugno), Zhang però potrebbe autorizzare la mossa. Il confronto comunque sarà incentrato anche sul futuro.

Marotta e Ausilio stanno monitorando diverse situazioni, anche per farsi trovare coperti qualora a giugno arrivasse un'offerta indecente per un big. Da Ginter a Luiz Felipe (occhio anche a Bremer), diverse situazioni di mercato necessitano dell’ok della proprietà. Come pure per l'eventuale affondo su Julian Alvarez, attaccante del River. A breve ci sarà l'incontro con l'agente del ragazzo, Hidalgo. Ma sul tavolo ci sono pure i nomi di Frattesi, Scamacca, Maggiore, Ricci", si legge.