Inzaghi: “Ora c’è il ritorno, tutt’altro che scontato. Le critiche? La mia educazione…”

Un'altra Inter . Con il Benfica i nerazzurri hanno tirato fuori tutto quello che spunta ogni volta che la strada è in salita. È lo spirito che tanto si ama della squadra interista, quello da tirare fuori risorse importanti nei momenti forse più complicati. Dopo la vittoria contro i portoghesi la speranza di Inzaghi è che lo spirito delle serate di Coppa possa risplendere anche in campionato.

Non bisogna dimenticare che è la quarta partita in pochi giorni, c'è un calendario incredibile soprattutto in Italia. Non è una scusante, i ragazzi danno tutto cercando di migliorare sempre.

Questa è una cosa normale, nel calcio bisogna essere sempre uniti. In 18 mesi non mi avete mai sentito dire qualcosa perché a livello di impegno non posso dira nulla a questa squadra. Abbiamo avuto dei momenti negativi ma non abbiamo tralasciato nessuna competizione, a metà aprile siamo ancora qui. Ma adesso pensiamo che il Benfica arriverà a San Siro per fare la propria gara.