Inter, ecco cosa si sono detti ieri Conte e Lautaro. Il tecnico ha spiegato…

Dopo il diverbio scoppiato nel corso di Inter-Roma, il tecnico e l'attaccante si sono chiariti il giorno dopo ad Appiano

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lautaro è arrivato ad Appiano alla buon’ora, ha cercato l’allenatore e ha chiesto scusa. "Ho sbagliato, perché così facendo ho mancato di rispetto a te e a tutti i miei compagni, questo il senso delle parole del giocatore. Conte ha sorriso, l’ha abbracciato e gli ha spiegato quello che in fondo non c’era neppur bisogno di spiegare: io non guardo quanti minuti gioca un mio calciatore, ma come gioca, ecco perché ti ho sostituito".