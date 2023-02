Lautaro, numeri da campione: 89 gol con l’Inter, dal 2018 meglio di tutti. E in Serie A…

"Così facendo, i numeri di Martinez si ingrossano negli almanacchi: da quella famosa estate 2018, è il nerazzurro che ha realizzato più gol sia in campionato (70) che considerando tutte le competizioni (89). Allargando lo spettro, solo Cristiano Ronaldo (81) e Ciro Immobile (105) si sono spinti più in là in Serie A nello stessa parentesi. Un tempo dopo i momenti di alto, il Toro cadeva improvvisamente in basso: è stato l’unico limite di questo talento in ascesa. Adesso l’Inter vede una consapevolezza nuova, pensa che Lautaro possa stare stabilmente in alto come il suo jet".