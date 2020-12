Maglia Inter 2021/2022, ritorno al passato: riecco le squame di serpente – FOTO

L’Inter prepara l’ennesima rivoluzione per quanto riguarda la nuova prima maglia: torna la divisa simile alla stagione 2010/2011. L’anticipazione è del sito specializzato FootyHeadlines, secondo cui il nuovo design riprenderà il concept delle squame di serpente.

La divisa dell’Inter, così come la nuova collezione, sarà nera, blu con i loghi color oro.

Una maglia che rimanda al recente passato, con l’Inter che ha indossato una prima maglia a squame di serpente nell’ultima stagione vincente, quella post Triplete.

I pantaloncini e i calzettoni saranno neri. La nuova divisa home sarà lanciata ufficialmente a luglio 2021, anche se l’Inter potrebbe decidere di indossarla, come fatto spesso in questi anni, nell’ultima gara casalinga dell’anno in corso.

Ovviamente, non è ancora dato sapere quale sponsor comparirà sulla nuova maglia, rivoluzionaria anche per l’assenza di Pirelli, che lascerà il prossimo giugno.

GUARDA QUI COME SARA’ INVECE LA TERZA MAGLIA 2021/2022.