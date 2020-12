Sponsor maglia, il nuovo main lancia l’Inter? Top 10 nel mirino: le cifre delle big

Si tratta di un dominio totale, quello della Premier League. Nelle prime 10 posizioni il torneo inglese ne occupa la metà con il Manchester United che guida la classifica staccando – non di poco – Barcellona, Liverpool e Real Madrid. Del resto se quello che era il precedente Main Sponsor – AON – accetta la retrocessione a sponsor del kit d’allenamento, il valore del club rappresenta un andamento non può far altro che generare una classifica che vede dominare la Union Jack su tutti.

Non benissimo le italiane che vedono solo la Juventus sgomitare nelle prime 10 posizioni, staccate Inter, Roma e Milan. Questa la classifica pubblicata da una ricerca di Nielsen Sports

VAI ALLA PRIMA SCHEDA