Marotta: “Sul mercato potenza ridotta. Ascolteremo Suning”. E si sbilancia su Conte

Le parole dell'ad riportate dal Secolo XIX: "Non conosco ancora le linee guida ma ascolteremo cosa ci dirà la proprietà. Dobbiamo trovare nuovi modelli"

Lo scudetto è finalmente tornato in casa Inter, ma il club non si ferma e lavora per garantire una continuità nei prossimi anni. Ma Suning dovrà ovviamente chiarire i propri progetti alla dirigenza e all'allenatore, spiegando quali saranno le strategie e le possibilità a livello economico. Lo conferma Beppe Marotta, ad dell'Inter, in queste parole riportate dal Secolo XIX: «Non conosco ancora le linee guida ma ascolteremo cosa ci dirà la proprietà. Siamo in difficoltà come ogni grande club, dobbiamo trovare nuovi modelli. Abbiamo perso 70 milioni di introiti. Anche per questo la "potenza" sul mercato sarà ridotta. Conte? Non abbiamo un piano B credo che Antonio possa continuare questa avventura con noi».