Mercato, Marotta non teme l’addio di Lautaro: “Inter, nomi grossi! E il primo conferma che…”

Lautaro Martinez sulla bocca di tutti. El Toro è il sogno proibito di Real Madrid e Barcellona, pronte entrambe a pagare la clausola da 111 milioni di euro all’Inter. E i nerazzurri? A breve riprenderanno i dialoghi per il rinnovo ma se Lautaro dovesse soccombere dinanzi alle sirene spagnole, Beppe Marotta non si farebbe affatto trovare impreparato. L’Inter ha già pronte alternative e, come conferma la Gazzetta dello Sport, saranno tutte alternative di altissimo livello.

“Insomma, il nome del Toro inizia ad essere accostato con una certa frequenza alle big spagnole e qualcosa vorrà pur dire. L’Inter comunque non si farà trovare impreparata e l’interesse per Aubameyang è solo una conferma: in caso di una cessione eccellente ad Appiano arriveranno altri nomi grossi”, assicura la Rosea.