Marotta: “Inzaghi la nostra certezza, Frattesi avrà tante chance. Scudetto, noi ci siamo”

"Credo che ci siano titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto ad affrontare una stagione che supererà le 50 partite. Ci sarà spazio per tutti, Davide è intelligente, è arrivato adesso. Ci sarà tempo per tutti i giocatori della rosa per dimostrare il proprio valore. La seconda stella? Sicuramente è un obiettivo importante. L'ambizione è un fatto positivo, sia Milan che inter siano da annoverare in quella griglia ristretta che ambiscono alla vittoria del campionato. Noi ci siamo e vogliamo essere protagonisti sicuramente".