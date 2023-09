Inter-Milan, altro incasso da record: le cifre. Ecco la top 5 in Serie A

San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Milan in programma oggi alle 18 per la 4ª giornata di Serie A: incasso nella top 5 di sempre

San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Milan in programma oggi alle 18 per la 4ª giornata di Serie A. Aspettando i dati ufficiali, secondo le indiscrezioni nelle casse nerazzurre finiranno circa 6,5 milioni di euro. Un dato molto distante dai 12,5 milioni di euro raggiunti l’anno scorso per la semifinale di ritorno di Champions League, ma comunque da record per la Serie A.