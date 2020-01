SM – Inter, Marotta dice no e ribalta il mercato: la reazione di Conte stravolge le aspettative

L‘Inter e Arturo Vidal, al momento, sono piuttosto lontani. A riportarlo è Sport Mediaset. E questo, a quanto pare, per tre fattori: la possibile decisione da parte del Barcellona di esonerare Valverde dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola, le perplessità di Marotta legate al carattere del centrocampista cileno, visto da vicino durante l’esperienza alla Juventus, e la possibilità di arrivare a Christian Eriksen.

Da parte sua, Antonio Conte avrebbe allenato con grande piacere il cileno anche a Milano. Non a caso, lo aveva espressamente indicato come rinforzo ideale per tentare l’assalto alla Juventus nella corsa allo Scudetto. Ma, contro tutte le aspettative, derivate soprattutto dalla sua ammirazione per King Arturo, è disposto volentieri ad adeguarsi alle scelte della società.

Del resto, difficile non apprezzare un profilo giovane e di grande qualità come Eriksen, appetito dai più grandi club europei e acquistabile a un costo tutto sommato contenuto…

