Mattino annuncia: “Zielinski ha l’intesa con l’Inter: non rinnoverà col Napoli”

Zielinski non pensa di andare via adesso, a meno che il Napoli non spinga a farlo sperando in un piccolo indennizzo

Arrivano ulteriori conferme su quello che è il futuro di Piotr Zielinski, che sembra davvero molto vicino all'Inter per la stagione 2024/25. I dialoghi tra le parti proseguono e i nerazzurri lavorano per prenotarlo a parametro zero, considerando che il polacco al momento non ha intenzione di rinnovare col Napoli. E Il Mattino parla addirittura di intesa già raggiunta: "Le ombre gettate sul futuro di Piotr Zielinski scuotono la vigilia del derby con la Roma. Vero, il polacco da tempo ha fatto un'altra scelta, dietro il suo tergiversare sulle proposte di rinnovo c'è l'intesa che ha raggiunto con l'Inter.