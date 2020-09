Inter, è un nuovo Nainggolan: uno il modo per fare bingo. “Vidal? Per Radja il suo arrivo è…”

Radja Nainggolan è pronto ad una nuova vita all’Inter. Il centrocampista belga esordì con il Lugano due anni fa e domani, proprio con gli svizzeri, tornerà a rivestire la maglia nerazzurra. E dopo l’ultimo anno ottimo a Cagliari, ora il Ninja è pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte: “Perché in fondo – scrive La Gazzetta dello Sport -, a pensarci bene, Radja è stato l’uomo che più è mancato all’Inter nello scorso campionato: furore e qualità sono elementi imprescindibili nel credo calcistico contiano e fanno parte del Dna del Ninja.

Il tecnico più volte la scorsa stagione lamentava l’assenza di un giocatore di esperienza internazionale e mentalità vincente: un leader carismatico che potesse scuotere i suoi nei momenti difficili delle partite. Ecco, Radja da quel punto di vista avrebbe potuto dare un grosso contributo alla causa. Ora si rimette a disposizione, convinto di potersi giocare le sue carte in questa nuova Inter.

E l’arrivo di Vidal non spaventa, anzi forse esalta. Un alter ego in squadra può dare fastidio, ma anche aiutare a spingersi oltre i propri limiti. E se si trovasse un equilibrio con i due in campo, Conte farebbe bingo: perché con Barella, Vidal e Nainggolan al timone sarebbe battaglia su tutti i campi. E a preoccuparsi dovrebbero essere gli altri. A Conte il compito di trovare la quadra tecnica, ma anche per la gestione extra campo. E se trova la soluzione, saranno guai per tutti. Domani si riparte: dal Lugano al Lugano, per sentirsi di nuovo al centro del progetto”, conclude la Rosea.