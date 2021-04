Inter, patto scudetto per il futuro: Conte resta, Lukaku respinge il Barcellona

Il tecnico e il bomber belga sono le due colonne del presente: il tricolore potrebbe dare nuova linfa al progetto nerazzurro

Il comandante e il suo braccio armato, colonne portanti dell'Inter del presente che viaggia spedita verso l'obiettivo scudetto: Antonio Conte e Romelu Lukaku sono due dei fattori determinanti della stagione nerazzurra, e il feeling instauratosi tra il tecnico e il suo bomber è una delle chiavi dei progressi delle ultime due stagioni. La dirigenza interista intende ripartire proprio da Conte e Lukaku per proseguire in un progetto che ha riportato il club nelle zone nobili della Serie A, e che punta a tornare competitivo anche in Europa. Fondamentale, secondo Tuttosport, sarà la conquista dello scudetto.

"Conte potrebbe decidere di restare in scadenza, rilanciare con l'Inter oppure considerare compiuta la sua missione, ovvero riportare là dove la società non era più stata dai tempi dei Tripletisti, in questo caso però risulta difficile pensare che l'ex ct abbandoni la squadra senza avere un'offerta. A stimolare il Conte-Ter potrebbe piuttosto esserci un altro "step" da conquistare, ovvero far sì che l'Inter ritrovi credibilità pure in Champions dove, nelle ultime tre stagioni, è regolarmente uscita dalla fase a gironi. La ferita per l'eliminazione con lo Shakhtar non si è mai del tutto rimarginata e questo - oltre alla voglia di difendere al meglio lo scudetto - potrebbe essere uno stimolo in più per un allenatore che si nutre di ambizioni sempre nuove".