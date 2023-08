Sky – Pavard, accordo Inter-Bayern è per iscritto ma serve sostituto. Arriva ora o a zero

Il problema è che Tuchel ha esigenze particolari, vuole giocatori pronti, e quelli che la società gli ha proposto non gli sono andati bene. Il margine di rischio che possa saltare c'è, se il Bayern non trova il sostituto poi l'Inter deve andare a trovare qualcun'altro negli ultimi giorni di mercato, che sia Schuurs o Tanganga non lo so. Detto questo, Pavard all'Inter ci arriverà anche a parametro zero perchè l'accordo ce l'ha. L'Inter aspetta con fiducia, e spera che il Bayern con 30 milioni riesca a trovare un giocatore che vada bene a Tuchel".