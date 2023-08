Pedullà: “Pavard, fissata la deadline. Se non arriva ora, l’Inter lo prende a 0”

Anche Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione di Benjamin Pavard in chiave Inter: fissata una deadline per il colpo

Anche Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione di Benjamin Pavard in chiave Inter. Il giornalista di Sportitalia ha infatti spiegato che per “Pavard c’è una deadline fissata tra lunedì e massimo martedì. Il Bayern è d'accordo con l'Inter sulle cifre, il giocatore coi nerazzurri, ma Tuchel non ha dato il via libera. Se non arriverà, l'Inter andrà su un altro piano.