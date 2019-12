Politano, nuovo scambio tra Inter e Napoli. Non più Llorente, per Conte c’è Ghoulam

L’Inter si muove sul mercato per cercare di accontentare le richieste di Antonio Conte . Non solo un centrocampista, Vidal l’obiettivo numero uno, ma anche un esterno sinistra nei piani del tecnico nerazzurro.

“L’arrivo di Matteo Darmian permetterà a Conte di risolvere un problema (avere un cambio per Biraghi nel caso in cui Asamoah dovesse restare ancora in bacino di carenaggio a lungo). L’ex allievo ai tempi della Nazionale verrà soprattutto utilizzato come prezioso jolly, vista la sua capacità di adattarsi in più ruoli e di saper giocare pure su entrambe le fasce. Come esterno mancino l’allenatore vuole un laterale di spinta. Non a caso in cima ai suoi pensieri c’era Marcos Alonso , per cui però il Chelsea ha sparato altissimo “, spiega Tuttosport.

“Motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a valutare le possibili alternative. Tra queste ha preso quota l’idea di imbastire con il Napoli uno scambio tra Matteo Politano (che interessa a Gattuso ) e Faouzi Ghoulam che ha chiesto la cessione. L’idea di monetizzare dall’addio dell’esterno (all’Atalanta per Kulusevski oppure alla Fiorentina per una prelazione su Castrovilli ) verrebbe abbandonata volentieri per un giocatore strategico per il progetto come il franco-algerino. A differenza di Llorente che – a oggi – non è una priorità. Jorge Mendes , manager di Ghoulam, sta valutando le opzioni per il suo assistito dopo il sondaggio fallito da parte dell’Olympique Marsiglia . Ad Appiano può trovare un portone spalancato, considerato che Conte già lo voleva con sé al Chelsea.