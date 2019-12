Inter, per Conte i rinforzi arrivano prima del mercato. In 4 svuotano l’infermeria ad Appiano

Oggi l’Inter si ritroverà alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie. Per Conte potrebbero esserci già i primi rinforzi, ancora prima che il mercato apra i battenti. Il tecnico nerazzurro, infatti, dovrebbe recuperare alcune pedine importanti dall’infermeria.

“Vacanze finite, da oggi pomeriggio l’Inter scalda i motori in vista della seconda parte della stagione. Con un primato in classifica e un mercato invernale in evoluzione esteso al prossimo mese. Da valutare Sanchez, su tutti – il cileno è fermo da metà ottobre – ma dall’ambiente nerazzurro da un po’ filtra ottimismo intorno al fatto di avere l’intero gruppo a disposizione per la trasferta di Napoli nella sera dell’Epifania. In parallelo a quanto farà la società per il centrocampo, la condizione generale è buona: c’è infatti un Barella verso il recupero – probabile una sua presenza in panchina al San Paolo – e il ritorno a pieno regime di Sensi, che aveva già giocato uno spezzone di partita contro il Genoa. L’inizio del 2020 per Conte è da bollino rosso, perché subito dopo gli azzurri la scaletta prevede l’impegno con l’Atalanta che chiuderà il girone di andata. Rientrano dalla squalifica Lautaro Martinez e Brozovic, lunedì 6 gennaio a Napoli. Nello stadio in cui l’Inter non vince in campionato dal 1997. Anche Asamoah oggi dovrebbe allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile”, spiega il Corriere dello Sport.