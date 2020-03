Messaggero, il retroscena: “Clamorosa richiesta dall’Uefa a Inter e Roma. Sonorissimo no”

E’ sempre più emergenza anche nel mondo del calcio a causa del Coronavirus. La Figc ha giustamente deciso di fermare il campionato italiano, mentre l’Uefa continua a non indire la sospensione delle competizioni europee. Le gare di Inter e Roma di Europa League sono state rinviate dopo che i giallorossi e il Getafe hanno deciso di non partire per i rispettivi impegni, ma è spuntato un clamoroso retroscena. Secondo quanto scrive Il Messaggero, l’organo europeo, prima della decisione, avrebbe posto quest’inaccettabile richiesta a nerazzurri e capitolini: “L’Uefa ha provato a convincere l’Italia ad autoescludersi dalle coppe europee. La Roma e l’Inter hanno subito detto no. Anzi hanno rilanciato. Sospendiamo i tornei, come è accaduto con il nostro campionato”, si legge.