Inter, Romano: “Barella, serve super offerta. Occhio al Liverpool. Lautaro…”

Rumors sul Chelsea per Barella? Sono informati sul calciatore, ma il Chelsea è maggiormente interessato a Caicedo, il focus del club è su di lui al momento. Su Nicolò bisogna fare attenzione al Liverpool perché Klopp è sempre stato un suo grande estimatore. Vedremo cosa succederà, il nome è nella lista dei Reds come quello di altri centrocampisti. È giusto sottolineare che Barella è un grande tifoso dell’Inter e ha un lungo contratto, inoltre è molto contento in nerazzurro e il club lo è del suo rendimento. La situazione Barella va tenuta sotto controllo soprattutto in caso di super offerte, ma al momento è tranquilla nonostante i rumors.