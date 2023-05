Romano: “Inter ha chiamato il Sassuolo per Frattesi, Juve avanti. Nacho, Onana e Vicario…”

Intervenuto in diretta per SOS Fanta, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha dato aggiornamenti in casa Inter

Intervenuto in diretta per SOS Fanta, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha dato aggiornamenti in casa Inter, partendo dal nome di Davide Frattesi: "E' vero che nelle ultime settimane l'Inter ha preso informazioni, anche per capire se il Sassuolo avesse cambiato posizione sul prestito: ma io insisto a dire che la Juve è favorita. Vuole Frattesi, vedremo chi sarà il ds. Su Scalvini non ho aggiornamenti, su Vicario neanche: parlare di Vicario senza offerte per Onana...