UFFICIALE – Sampdoria-Inter, le formazioni: c’è Sanchez con Lautaro. Gagliardini dal 1′

L’Inter affronta la Sampdoria ed è a caccia della nona vittoria consecutiva in Serie A. Con Romelu Lukaku lasciato precauzionalmente in panchina, Antonio Conte sceglie Alexis Sanchez che farà coppia con Lautaro. In mezzo al campo torna Gagliardini titolare con Vidal che si accomoda in panchina. Terzetto di difesa confermato con Skriniar-de Vrij-Bastoni. Hakimi e Young sulle fasce mentre Brozovic e Barella completano in centrocampo.

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Sanchez, Lautaro

SAMPDORIA: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Darmstaad; Keita.