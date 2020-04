Inter, per Sanchez è sempre più addio. E quale futuro? Spunta l’ipotesi più inaspettata

Un grosso tema che andrà affrontato in casa Manchester United quest’estate sarà il futuro di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, con ogni probabilità, non resterà all’Inter e tornerà alla base dopo un solo anno a Milano. E, come riporta l’Evening Standard, i Red Devils avranno da affrontare una vera e propria battaglia per decidere cosa fare del classe ’88. Il giocatore percepisce infatti da contratto circa 450mila sterline a settimana, equivalenti a 2 milioni di euro al mese: un ingaggio fuori portata per la maggior parte dei club europei.

Un acquisto definitivo da parte dell’Inter sarebbe l’opzione giudicata migliore da parte del club inglese, ma dopo le difficoltà del giocatore, soprattutto legate al suo infortunio, la scelta già stata presa: tornerà infatti a Manchester. Un’altra opzione per la società britannica potrebbe essere l’ennesimo prestito, riuscendo dunque a patteggiare per il pagamento dello stipendio. O, in alternativa, suggerisce il tabloid, si potrebbe arrivare ad una rescissione del contratto di Sanchez in modo da consentirgli di trasferirsi a parametro zero. Tante ipotesi da discutere: il futuro di Sanchez è tema di strettissima attualità.