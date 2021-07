Satriano brilla ancora: l’Inter e Inzaghi prendono una decisione importante

In attesa del ritorno in attacco dei big, continua a brillare la stella del talento uruguaiano Martin Satriano

E' sicuramente Martin Satriano l'MVP del ritiro estivo dell'Inter svoltosi sin qui. Il classe 2001 ha infatti brillato in tutte le uscite amichevoli dei nerazzurri, con il Lugano prima e con la Pergolettese poi. Il suo futuro? Ne dà importanti aggiornamenti il Corriere dello Sport: "L'ex bomber della Primavera ha sfruttato anche l'amichevole non ufficiale (denominata dai club allenamento congiunto) di ieri alla Pinetina contro la Pergolettese per confermare che ci sa fare. Suoi 2 degli 8 gol con i quali i nerazzurri si sono imposti nonostante il tempo inclemente (pioggia battente e temperatura non estiva nella prima mezzora).

Per i dirigenti e Inzaghi, che hanno deciso di tenerlo in gruppo almeno fino ad agosto inoltrato, la conferma di avere tra le mani un diamante grezzo. Per i club che hanno chiesto informazioni su di lui e lo vorrebbero in prestito (l'elenco è lungo e comprende Crotone, Cremonese, Anderlecht, Bruges e Saint Etienne), la dimostrazione che non stanno sbagliando la loro "scommessa". La sensazione è che alla fine Marotta e Ausilio lo manderanno a farsi le ossa altrove, soprattutto se Pinamonti partirà e arriverà uno tra Scamacca, Petagna e Keita, ma Satriano in nerazzurro non è destinato a essere solo un giovane di passaggio".