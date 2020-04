Sensi: “Conte mi ha dato un’altra intensità, devo tanto all’Inter. Messi? Meglio come compagno”

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha parlato a Sky Sport del momento e degli allenamenti che sta sostenendo a casa individualmente. L’ex Sassuolo si è soffermato anche sul tecnico Conte e sul fenomeno Messi: “Non é una situazione semplice, non vivi la quotidianità che hai sempre vissuto, come andare al campo con i tuoi compagni. Speriamo tutto passi in fretta.

ALLENAMENTI – “Sto facendo allenamenti specifici per i problemi che ho avuto, ma già da prima dello stop per il virus. Con lo staff sto potenziando il fisico e questa cosa col tempo mi aiuterà. Non è facile vivere ora lo spogliatoio non vedendoci fisicamente, ma ci sentiamo sul gruppo whatsapp. Ogni due giorni facciamo allenamento ‘insieme’ con lo staff”.

INTER – “Sicuramente non me l’aspettavo, ho fatto un grande inizio di stagione, devo tanto a questa società, ai miei compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho sempre dato il massimo, poi ho avuto alcuni problemi che mi hanno costretto a rimanere fuori”.

CONTE – “Mi ha dato un’intensità che prima non avevo. Mi ha aiutato ad entrare nella sua mentalità: ora ho un modo di fare la mezzala diverso da prima”.

MESSI – “Affrontare Messi e’ stata un’emozione grande, é un grande calciatore, uno dei migliori di tutti i tempi. Sicuramente sarebbe meglio averlo come compagno che come avversario…”.