City-Inter, Lukaku o Dzeko? Inzaghi manterrà il dubbio fino alla fine. Non è detto che…

"Anche Dzeko fa festa e si coccola il trofeo. Tre settimane fa era lui l’uomo copertina, con il gol al volo che ha spaccato subito l’andata del derby di Champions e ha fatto dimenticare un digiuno lunghissimo del bosniaco. Dopo l’erroraccio di mercoledì davanti a Terracciano, quando l’Inter era ancora in svantaggio, e dopo anche la prestazione complessiva, le sue quotazioni sono in ribasso rispetto al compagno che scalpita, segna e fa segnare, puntando anche al rinnovo del prestito dal Chelsea. Anche il nervosismo mostrato dopo la sostituzione arrivata al 60’ è indicativo: Dzeko sente il fiato di Lukaku sul collo, ma sa che in tutte le grandi notti del 2023 è partito lui titolare".