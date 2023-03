Sky – Spezia-Inter, la probabile di Inzaghi: Handanovic titolare, riposa Calha. In attacco…

Confermata l'indiscrezione che vede Handanovic in porta, con Onana che siederà in panchina per turnover. In mezzo al campo, turno di riposo per Calhanoglu mentre Mkhitaryan e Barella sono le due mezzali, con Brozovic in cabina di regia e Gosens a sinistra. In avanti, si va verso la conferma della coppia Lautaro-Lukaku, con Dzeko prima opzione a gara in corso.