Il Sun dà ragione all’Inter sulle ex star della Premier. Rabbia Conte, ecco cosa ha chiesto

“Antonio Conte è tornato in Inghilterra per fare un po’ di shopping nella speranza di potenziare la rosa dell’Inter per vincere la Serie A. Lo ‘shock’ più grande è stato che l’Old Trafford è diventato il posto preferito dall’ex allenatore del Chelsea per riempire il suo cestino quando si è trattato di scegliere i giocatori per combattere la sua ex squadra della Juventus”. Incomincia con queste parole il viaggio nell’Inter di Conte del giornalista del Sun Charlie Wyett, venuto a San Siro in occasione del derby per verificare e toccare con mano i progressi delle stelle che una volta brillavano in Premier League. Il mercato dell’Inter di Conte, praticamente.

LA REAZIONE – Sotto di due gol nella partita che non vale mai solo tre punti, alla fine del primo tempo, Antonio Conte ha guardato in faccia i giocatori arrivati dalla Premier e ha urlato “sforzo” e “impegno” in inglese, prima di tornare a urlare la sua rabbia in italiano. Era furioso, Antonio. Ma aver puntato sugli ex giocatori del campionato inglese è stata una decisione probabilmente dettata anche dalla consapevolezza di poter ottenere una reazione dettata dalle loro evidenti qualità. Al centro della rimonta e della rivoluzione interista (non solo nel derby) c’è Romelu Lukaku, il nuovo re della città di Milano (in risposta al ritorno di Zlatan Ibrahomivic). Romelu appare completamente trasformato dopo l’addio allo United: in forma, forte e persino veloce. Ha perso inoltre molto peso.

FIDUCIA RITROVATA – Lukaku, Ashley Young e Alexis Sanchez, insieme a Christian Eriksen e Victor Moses, hanno salutato la loro vita in Premier League per aiutare i nerazzurri nel tentativo di vincere lo scudetto dopo un decennio. Quelle star hanno ora una reale possibilità di distruggere i sogni di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa a Torino. L’Inter ha dato loro una nuova prospettiva di vita e loro si sentono molto più amati dai loro nuovi tifosi rispetto a quelli che avevano perso la pazienza con loro in Inghilterra. Forse è tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno in questa fase della loro carriera.

IL SOGNO DI CONTE E DELL’INTER – Dopo la partita, Conte – la cui squadra è ancora in Europa League e domani affronterà il Napoli nella semifinale di Coppa Italia – ha detto ai suoi giocatori che l’obiettivo è quello di fare la storia e vincere tutto il possibile. Ma come hanno avuto modo di scoprire i giocatori del Chelsea quando ha vinto, non esiste una vita facile con Conte. Il tecnico ha detto alle stelle dell’Inter di non aspettarsi molto riposo e ha prontamente annullato la giornata di ieri. Ma per Lukaku, Young e Sanchez, la cosa migliore che abbiano fatto sembra davvero essere quella di aver detto arrivederci all’Old Trafford.

(Sun)