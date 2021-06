In Argentina – Inter, Tagliafico nome forte per la sinistra: “Contatti diretti con Zanetti”

Nicolas Tagliafico resta uno dei nomi forti per la fascia sinistra dell'Inter in vista della prossima stagione

A riportarlo, in Argentina, è la testata TyC Sports, secondo cui il laterale mancino dell'Ajax, spesso accostato ai nerazzurri in questi anni, avrebbe avuto dei contatti diretti con la dirigenza interista nella persona del vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, sempre considerato dallo stesso Tagliafico un indolo d'infanzia. Gli altri nomi per la fascia sinistra per l'Inter restano Emerson Palmieri e Filip Kostic dell'Enitrach Francoforte.