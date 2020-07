Mediaset – Tonali, il Milan non preoccupa l’Inter. Emerson, ecco la prima offerta: è già ok?

Emerson Palmieri e Sandro Tonali potrebbero essere i prossimi acquisti della nuova Inter di Antonio Conte. Al doppio colpo sta lavorando l’Ad Beppe Marotta, che spera di chiudere entrambi i giocatori già nelle prossime settimane.

“Per il centrocampo, un possibile inserimento del Milan su Tonali non preoccupa più di tanto la dirigenza nerazzurra che si sente forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore e con il suo agente Bozzo. Resta solo da chiudere la trattativa con Cellino”, evidenzia la redazione sportiva di Mediaset.

Vicino anche Emerson Palmieri, per cui sarebbe pronta la prima offerta. “E’ stata recapitata la prima offerta al Chelsea per Emerson Palmieri. Offerta da 20 milioni più 5 di bonus, che potrebbe essere la formula giusta per il secondo esterno basso del mercato nerazzurro dopo il colpo Hakimi”, scrive ancora Mediaset.