Torino-Inter, formazioni ufficiali: chance per Gagliardini, Eriksen in panchina

Alla fine l'allenatore nerazzurro ha optato per il centrocampista italiano dato che il danese ha avuto problemi fisici in settimana

Alla fine è toccato a Gagliardini. Antonio Conte ha optato per il centrocampista italiano dopo che Eriksenera stato costretto, per due giorni in settimana, ad allenarsi a parte per un'infiammazione al ginocchio. Il danese ha recuperato ma va in panchina e accanto a Barella e Brozovic giocherà il calciatore italiano. Recuperato anche Kolarov che sarà a disposizione tra le riserve: in settimana si era allenato a parte per un affaticamento muscolare.