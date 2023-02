Tuttosport: “Inter, presto il sì di De Vrij: si ragiona su biennale o 2+1”

Milan Skriniar ha detto no alla proposta di rinnovo, Stefan De Vrij è invece vicinissimo al sì. Lo scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, con l'Inter che presto riceverà la risposta del centrale olandese, che dovrebbe quindi prolungare la sua esperienza in nerazzurro: "Un clima diametralmente opporto rispetto a quello che ha contrassegnato i discorsi per il rinnovo di Milan Skriniar, dove la proposta nerazzurra (6.5 milioni per arrivare a 6.8 all’ultimo anno di contratto) è stata respinta in modo sdegnato, tanto da far irritare moltissimo i dirigenti.

Per De Vrij a menare le danze c’è Federico Pastorello, procuratore storicamente vicino all’Inter a cui - in qualità di mediatore - è stato affidato pure il compito di dirimere la matassa con la Lazio per tenere Francesco Acerbi. Non si fa peccato a pensare che le due trattative procedano parallele anche grazie ai buoni uffici con l’agente che cura gli interessi tanto dell’olandese, quanto dell’azzurro. Per De Vrij si ragiona sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno (o addirittura un triennale secco) alle cifre attuali. Detto questo, ci sarebbe da stupirsi, anche per ragioni di opportunità, che non si arrivasse pure in questo caso al lieto fine".