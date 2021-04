Vanheusden, l’Inter ha preso la sua decisione: “Conte lo terrà a Milano se…”

Il centrale belga classe '99 sarà ricomprato dall'Inter in estate: ecco lo scenario sul suo futuro da La Gazzetta dello Sport

C'è una questione che l'Inter dovrà risolvere in sede di mercato quest'estate: il futuro di Zinho Vanheusden . Il club nerazzurro eserciterà infatti sul classe '99 il suo diritto di recompra e riporterà a Milano il ragazzo: sarà poi Antonio Conte a decidere cosa fare con lui. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport : "L'accordo raggiunto tra Inter e Standard Liegi nel giugno 2019 ha sancito l'acquisto definitivo del club belga per 11,6 milioni di euro con contratto valido fino al 30 giugno 2023.

Tuttavia i nerazzurri, credendo nelle assolute qualità del ragazzo, hanno conservato il diritto di riacquisto per 16 da garantire al termine della stagione. Una cifra non impossibile, anche se l’ultimo contrattempo fisico potrebbe portare l'Inter a rivedere i piani. Tornare e rimanere o meno a Milano, dipenderà soprattutto dalle risposte di Vanheusden, il tempo e le qualità sono nettamente dalla sua parte. La recompra dell’Inter, quindi, sarà da interpretare: se il fisico dovesse rispondere potrebbe restare e convincere Conte a concedergli una chance alle spalle dei titolari. Altrimenti, possibile una permanenza allo Standard Liegi, probabilmente in prestito. Se ne parlerà a breve".