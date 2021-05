Di Marzio: “Zhang vuole -15% stipendi e mercato chiuso a +70. Conte già sa, ora 2 strade”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in casa Inter tra Conte e Zhang

"Tra Conte e Pirlo chi ha più probabilità di restare? Dico Conte ma non c'è certezza che sia lui l'allenatore dell'Inter. Non c'è la volontà di fare quell'incontro Zhang-Conte perché non c'è più la necessità. Zhang ha comunicato a Marotta e Ausilio le linee guida della prossima stagione, ossia una riduzione degli stipendi del 15/20% e un mercato che deve portare ad un attivo di 70/80 mln di cartellino. O lo si fa con cessioni di tanti giocatori 'piccoli' ma è difficile, o uno degli intoccabili andrà sacrificato. Quale sia il giocatore o i giocatori, poi, lo stabilirà il mercato".

"Marotta e Ausilio hanno già illustrato il piano ad Antonio Conte, ora ci sono due strade: da un lato un lavoro diplomatico della dirigenza per convincere Conte o di una risoluzione consensuale. L'Inter non esonererà Conte e Conte non lascerà l'anno di contratto. Si potrebbe poi trovare un accordo economico per la risoluzione. L'Inter spera di risolvere la situazione nei prossimi 2/3 giorni, c'è grande serenità. Conte, se lascia, però non ha un'altra squadra in mano. L'Inter potrebbe andare su Allegri se lascia Conte ma non ci sono contatti ad oggi".