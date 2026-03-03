La designazione completa della sfida d'andata della semifinale Coppa Italia tra la squadra di Chivu e quella di Fabregas

È Marco Di Bello l'arbitro designato per la semifinale di andata della Coppa Italia tra Como-Inter in programma martedì 3 marzo.

Tra tutte le competizioni Di Bello ha arbitrato l’Inter 17 volte, con un bilancio di 13 vittorie e 4 pareggi. Gli ultimi due in questa stagione, nelle vittorie contro Udinese e proprio Como.