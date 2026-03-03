È Marco Di Bello l'arbitro designato per la semifinale di andata della Coppa Italia tra Como-Inter in programma martedì 3 marzo.
coppa italia
coppa italia
Chi arbitra Como-Inter di Coppa Italia? Dirige Di Bello: chi al VAR e precedenti
La designazione completa della sfida d'andata della semifinale Coppa Italia tra la squadra di Chivu e quella di Fabregas
Questo il quadro completo della designazione per il primo round:
Arbitro: Di Bello.
Guardalinee: Peretti-Colarossi.
Quarto uomo: Zufferli.
Var: Mazzoleni.
Avar: Maresca
Per Di Bello si tratta della seconda direzione dell’Inter in Coppa Italia: il precedente risale alla stagione 2021/2022, con i nerazzurri di Inzaghi che superarono la Roma di Mourinho a San Siro.
Tra tutte le competizioni Di Bello ha arbitrato l’Inter 17 volte, con un bilancio di 13 vittorie e 4 pareggi. Gli ultimi due in questa stagione, nelle vittorie contro Udinese e proprio Como.
