Cesc Fabregas, intervenuto ai canali ufficiali del Como, ha parlato della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter in programma domani sera al Sinigaglia. I lariani si giocano la possibilità di togliersi una soddisfazione enorme. Qui le parole del tecnico spagnolo:
"Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita con un focus importante. Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita. Il campionato è lungo, vedremo quante partite potremo vincere ancora. Loro sono la squadra più fort del campionato da tanti anni con grandissimi giocatori. Proveremo a fare una grande gara, consapevoli della loro forza e delle loro piccole debolezze. Proveremo a fargli male".
