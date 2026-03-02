fcinter1908 coppa italia Como, Fabregas: “Proveremo a far male all’Inter. Loro i più forti da anni ma…”

Como, Fabregas: “Proveremo a far male all’Inter. Loro i più forti da anni ma…”

Il pensiero dell'allenatore dei lariani a proposito della squadra di Chivu che domani sarà di scena al Sinigaglia in Coppa Italia
Cesc Fabregas, intervenuto ai canali ufficiali del Como, ha parlato della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter in programma domani sera al Sinigaglia. I lariani si giocano la possibilità di togliersi una soddisfazione enorme. Qui le parole del tecnico spagnolo:

"Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita con un focus importante. Lo stadio sarà una piccola bomboniera, speriamo di poter fare una buona partita. Il campionato è lungo, vedremo quante partite potremo vincere ancora. Loro sono la squadra più fort del campionato da tanti anni con grandissimi giocatori. Proveremo a fare una grande gara, consapevoli della loro forza e delle loro piccole debolezze. Proveremo a fargli male".

