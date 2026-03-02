Domani con Como-Inter inizieranno le semifinali d’andata della Coppa Italia 2025/26. Mercoledì poi ci sarà Lazio-Atalanta, prima delle due gare di ritorno in programma ad aprile. Ma quanto vale la finale di Coppa Italia? E la vittoria del trofeo? Ecco quanto raccolto da Calcio e Finanza.
Quanto vale la finale di Coppa Italia? Ecco tutte le cifre e quanto incassa chi vince il trofeo
“I premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione.
Le prime stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi.
Per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:
- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;
- Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;
- Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;
- Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;
- Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.
Complessivamente, il successo nella Coppa Italia dovrebbe garantire un ritorno economico di circa 7,1 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta nella finale dell’Olimpico dovrebbe incassare attorno ai 4,6 milioni”, si legge.
