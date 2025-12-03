L'Atalanta batte 4-0 il Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – L’Atalanta batte 4-0 il Genoa: ai quarti sfida alla Juventus
coppa italia
Coppa Italia – L’Atalanta batte 4-0 il Genoa: ai quarti sfida alla Juventus
L'Atalanta batte 4-0 il Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus
La squadra di Raffaele Palladino sblocca subito il match al 19' con Djimsiti e chiude il primo tempo anche in superiorità numerica per il rosso diretto a Fini al 36'.
Ad inizio ripresa arriva il raddoppio di De Roon mentre nel finale prima Pasalic e poi Ahanor rimpinguano il bottino dei nerazzurri.
Ai quarti ci sarà Atalanta-Juventus, con data ancora da definire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA