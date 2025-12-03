FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppa italia Coppa Italia – L’Atalanta batte 4-0 il Genoa: ai quarti sfida alla Juventus

coppa italia

Coppa Italia – L’Atalanta batte 4-0 il Genoa: ai quarti sfida alla Juventus

Coppa Italia – L’Atalanta batte 4-0 il Genoa: ai quarti sfida alla Juventus - immagine 1
L'Atalanta batte 4-0 il Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus
Matteo Pifferi Redattore 

L'Atalanta batte 4-0 il Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus.

La squadra di Raffaele Palladino sblocca subito il match al 19' con Djimsiti e chiude il primo tempo anche in superiorità numerica per il rosso diretto a Fini al 36'.

Ad inizio ripresa arriva il raddoppio di De Roon mentre nel finale prima Pasalic e poi Ahanor rimpinguano il bottino dei nerazzurri.

Ai quarti ci sarà Atalanta-Juventus, con data ancora da definire.

Leggi anche
COPPA ITALIA – La Juve batte l’Udinese: ecco chi potrebbe incontrare ai quarti
Coppa Italia, i convocati del Venezia per la sfida con l’Inter: c’è Stankovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA